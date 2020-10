Conferenza stampa Conte: «Non ci snatureremo contro la Lazio» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista di Lazio-Inter

LAZIO – «L’anno scorso abbiamo perso quattro partite, una contro di queste contro la Lazio all’Olimpico. Sappiamo che è un impegno importante, duro, contro un’ottima squadra. Vorremmo uscire con un risultato migliore dell’anno scorso. Ci arriviamo bene perché è il terzo impegno ravvicinato e lo sarà anche per la Lazio. Abbiamo tutti i calciatori a disposizione, ci sarà anche Vidal: si è allenato e sarà a disposizione. Sicuramente quella con la Lazio sarà diversa rispetto alla partita col Benevento, dove c’era bisogno di azzannare subito. Con la Lazio affrontiamo un altro tipo di partita, un’ottima squadra che l’anno scorso ha avuto l’ambizione di provare a vincere lo scudetto contestando la Juventus. Bisognerà fare molta attenzione. Al tempo stesso non dobbiamo snaturarci e dobbiamo proseguire nel nostro percorso».

NON SNATURARE – «Le grandi squadre hanno bisogno di avere sempre una propria mentalità e fisionomia. L’avversario deve essere studiato e rispettato, ma senza paura. Le grande squadre nelle partite ad alto indice di difficoltà lo fanno alla stessa maniera delle altre. Fin dal mio arrivo all’Inter abbiamo cercato di intraprendere questo percorso, non snaturandoci contro nessuno. E’ giusto andare avanti anche se ci fossero eventualmente delle battute a vuoto, continuando a fare quello per cui stiamo lavorando».