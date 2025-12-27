Conferenza stampa Cuesta post Parma Fiorentina: «Vittoria importante, ma la strada per crescere è ancora lunga. Ci sono stati momenti in cui la partita non è stata come volevamo»

Conferenza stampa Cuesta post Parma Fiorentina, le parole del tecnico dei ducali dopo il successo per 1-0 nella 17a giornata di Serie A

Dopo la vittoria fondamentale contro la Fiorentina allo Stadio Tardini, il Parma ritrova tre punti pesantissimi in chiave salvezza e allontana la zona rossa della classifica. A decidere una gara combattuta e ricca di momenti diversi è stato il primo gol in maglia crociata di Oliver Sorensen, coronamento di una prestazione di grande sostanza. Al termine del match, il tecnico dei ducali Carlos Cuesta ha commentato la prova della squadra in conferenza stampa, analizzando pregi e aspetti da migliorare.

IL PRIMO GOL DI SORENSEN – «Ci manca ancora tantissima strada per fare meglio. Questo è solo l’inizio. Speriamo di continuare a migliorare, dobbiamo farlo ogni giorno e spero che ciò ci permetta di essere competitivi. Oggi la squadra è stata solida, ci siamo adattati ai vari momenti della partita. Ci sono stati momenti in cui la partita non è stata come volevamo, quasi come fosse una partita di basket da un’area all’altra. Altri momenti abbiamo dovuto difendere basso. Ma abbiamo avuto momenti di qualità, dove abbiamo attaccato la porta e così è arrivato il gol. Prendo gli aspetti positivi ma dobbiamo migliorare molto per aumentare la frequenza di quei momenti».

LA GESTIONE DEL VANTAGGIO – «Anche, ma intendo pure il non concedere ripartenze con facilità quando siamo in vantaggio. Alla fine, quando perdi partite come quella con la Lazio sembri il peggiore, mentre oggi sembri il campione del mondo, ma non è così. Si fanno sempre cose bene e cose male. Ora vogliamo migliorare per avvicinarci al Sassuolo e consolidare i risultati positivi».

IL RIENTRO DI CIRCATI – «È stato molto importante. Direi che però è stata importante la partecipazione di tutti, anche chi non giocava. Tutti aiutavano ed erano coinvolti, perché una delle grandi qualità di questa squadra è essere una squadra dentro e fuori. Questo è molto importante».

GLI SCONTRI DIRETTI E LA SALVEZZA – «Fa parte della strada giusta, ma dobbiamo vincere anche le altre partite. Noi proviamo ad avvicinarci il massimo possibile a quel risultato e non dobbiamo pensare che questo basti. Adesso dobbiamo affrontare il Sassuolo con la massima umiltà e lavorare con intensità durante la settimana».

LA FASE DOPO IL GOL – «Abbiamo fatto un po’ di fatica nella pressione. Non è stata una reazione quella di abbassarci, noi vogliamo mantenerci alti per segnare ancora e tenere gli avversari lontani. La partita ha avuto momenti diversi. Dovremo migliorare quella gestione».

LE SCELTE DIFENSIVE – «C’era la possibilità di far giocare Troilo e Trabucchi, mentre Delprato non ce l’avrebbe fatta dall’inizio, ma abbiamo sentito che la scelta giusta fosse lui».

UN’IDEA DI CRESCITA – «È un’idea di crescita».

LE “FOLATE” DEL PARMA – «La continuità nel gioco è molto importante. Le folate fanno parte del gioco. Dipenderà dalla nostra velocità il far crescere la squadra in questi eventi».

PELLEGRINO – «Sappiamo cosa ci aspettiamo in campo da Pellegrino. È sempre pronto per dare tutto per la squadra. Dobbiamo lavorare su certi aspetti per farlo crescere, ma questo vale per tutti».