Conferenza stampa Cuesta post Parma Lazio: «Non abbiamo sfruttato la superiorità, ma reagiremo. Volevamo fare di più, siamo stati nella metà campo avversaria»

Conferenza stampa Cuesta post Parma Lazio. Il tecnico dei crociati analizza la sconfitta del Tardini maturata nonostante la superiorità numerica

Al termine della sfida del Tardini, che ha visto il Parma uscire sconfitto per 0-1 contro la Lazio nonostante la doppia superiorità numerica, Carlos Cuesta si è presentato in conferenza stampa per commentare una gara amara. Il tecnico crociato ha espresso tutta la delusione per il risultato, sottolineando però la volontà di guardare avanti e di trasformare questa battuta d’arresto in un’occasione di crescita.

RESPONSABILITÀ E RIMPIANTI – «Siamo veramente dispiaciuti, non era il risultato che volevamo. Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Con un evento sporadico hanno trovato il gol e non abbiamo reagito».

SI POTEVA FARE DI PIÙ? – «Volevamo fare di più, siamo stati nella metà campo avversaria, creare giocate per avere più spazio, forzare le palle inattive. Non siamo abituati a trovare queste situazioni ma dobbiamo fare meglio e analizzare per migliorare. Ci dispiace per i tifosi e per noi».

UNA SCONFITTA CHE LASCIA STRASCICHI? – «No, non ho questo timore. Abbiamo avuto tantissime difficoltà e la reazione della squadra è sempre stata la stessa: guardare avanti, ma anche guardare indietro per capire cosa fare meglio. Sono sicuro che reagiremo».

GLI ESTERNI OFFENSIVI – «Giocavano in posizione più interna e sono riusciti a darci progressione e situazioni da gol. Con la Lazio più compatta è stato difficile creare. Non so se il problema siano state le corsie esterne, so che abbiamo avuto difficoltà nella zona centrale».

IL TEMA DEI CROSS – «L’intenzione era girare palla e trovare spazi dentro, con giocate individuali o filtranti. Quando non riesci a farlo, il gioco ti porta ad andare fuori. Non era la nostra priorità, ma è successo perché i giocatori sentivano fosse la soluzione. Lo abbiamo fatto in modo preciso? No, dobbiamo migliorare».

ANALISI DELLA GARA – «Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, loro hanno creato soprattutto su palle inattive. Nel secondo tempo non siamo riusciti a creare: non è un problema individuale ma di lucidità collettiva. L’atteggiamento non è mancato, ma oggi è stata una giornata pesante».

IL PROBLEMA DEL GOL – «All’inizio stagione avevamo qualcosa in più. Stiamo migliorando, è un punto su cui dobbiamo lavorare. Sappiamo dove intervenire e dobbiamo velocizzare il processo di crescita».