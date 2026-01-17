Conferenza stampa Cuesta pre Parma Genoa: «Loro con una identità chiara da quando c’è De Rossi, ecco cosa servirà domani»

Conferenza stampa Cuesta pre Parma Genoa: le dichiarazioni del tecnico dei crociati alla vigilia del match del 21° turno di Serie A

La conferenza stampa di Carlos Cuesta alla vigilia di Parma Genoa, sfida valevole per la 21^ giornata di Serie A 2025/26.

SU COMMISSO E SUL MATCH – «Prima di tutto vorrei unirmi alle condoglianze per la famiglia Commisso. Comunque sì, cerchiamo la continuità, essere super concentrati per domani, una partita importantissima per noi, vogliamo toglierci una soddisfazione di fronte ai nostri tifosi. Abbiamo bisogno di approcciare la gara con tanta grinta, sapendo che sarà una partita di duelli, dove loro andranno a cento all’ora. Dobbiamo essere non solo all’altezza, ma al nostro massimo livello».

SUL GENOA – «Una squadra con identità molto chiara da quando c’è De Rossi, con tanta volontà di giocare aggressiva e verticale, nella metà campo avversaria. Hanno tanta capacità di trovare le punte e trovare vantaggi, che sta facendo veramente bene. Siamo consapevoli della loro qualità, dobbiamo approcciare la gara con i nostri punti di forza, con massima umiltà e compattezza e sfruttando le nostre qualità, che ci stanno permettendo di fare un ottimo lavoro».

CHI IN PORTA TRA CORVI E RINALDI – «Sapete che lo scoprirete domani in campo. Sappiamo che la squadra è pronta, tutti i giocatori si stanno allenando molto bene. Le scelte sono difficili da fare, è senza dubbio una cosa molto positiva, significa che c’è competitività e crescita. C’è quell’attenzione e quell’agonismo che portano ad alzare il livello. Siamo fiduciosi e abbiamo la testa focalizzata su domani».

CRITICHE – «Io mi considero super fortunato di essere dove sono, di essere con chi sono e di avere la possibilità di lavorare con ragazzi straordinari e una grande società. Mi concentro su quello che devo fare, ossia lavorare al massimo possibile per aumentare il livello delle prestazioni e portare risultati. Giochista o risultatista? Per me devi aumentare la probabilità di vincere. Quello è l’obiettivo di un allenatore e di una squadra. Per fare quello devi fare le cose molto bene e per fare ciò devi giocare molto bene. Quindi il focus principale è giocare molto bene. Poi cosa significa giocare bene per ciascuno è un altro discorso. Per me per arrivare ai risultati devi giocare bene. Secondo me devi essere un giochista con risultati! Devi giocare bene per portare risultato. Di solito quando giochi molto bene le conseguenze sono positive».

IO EREDE DI ALLEGRI? – «Nel bene e nel male, sono Carlos Cuesta, farò errori e scelte giuste, ma provo sempre a fare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi».