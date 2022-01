ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa D’Aversa, il tecnico ha presentato la sfida in programma domani contro il Napoli: le parole

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha presentato in conferenza stampa il match contro il Napoli. Le parole dell’allenatore blucerchiato.

ASSENZE – «Sicuramente non possiamo farci abbattere dalle difficoltà, dalle assenze. Mancherà Candreva e altri giocatori: nelle difficoltà bisogna andare oltre. Affrontiamo un Napoli forte che però anche lui ha delle difficoltà. Loro hanno fatto una grande partita a Torino a dimostrazione che si può trasformare in energie positive le difficoltà. Per fare risultato in casa del Napoli devi essere predisposto mentalmente ad andare oltre».

PREPARAZIONE – «Aspetto l’ultimo momento per decidere gli undici iniziale. La preparazione è stata fatta prevalentemente a video. È chiaro che bisogna essere bravi a riportarle sul campo le cose viste. Non dobbiamo trovare alibi».

DIFESA CONTATA – «Abbiamo cinque difensori di numero, dobbiamo ragionare solo su come fare il risultato positivo. Undici da mettere in campo li avremo e dovremo fare in modo di farli rendere al meglio per portare a casa un risultato positivo».

