Conferenza stampa D’Aversa: «Col Cagliari partita importante. Domani si azzera tutto»

L’allenatore della Sampdoria D’Aversa ha parlato in vista della partita contro il Cagliari

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Cagliari.

SITUAZIONE – «È chiaro che in questo momento dobbiamo solo ragionare sulla partita di domani che è troppo importante. Dobbiamo ragionare su come abbiamo finito l’anno e riprendere alla stessa maniera. Dobbiamo ragionare su chi siamo, su quelli che siamo stati. E non su quello che non abbiamo tra infortuni, squalifiche e partenze che possono infastidire. È ancora troppo viva la trasferta di Cagliari e domani dobbiamo dare il massimo. Domani inizia il girone di ritorno e si azzera tutto: classifiche e gerarchie. L’importanza della gara la conosciamo».

SOSTA NATALIZIA – «Se ragioniamo sul pareggio contro la Roma sarebbe stato meglio continuare. Ma siamo arrivati ad energie al minimo, corti e con tanti infortuni. Ci stava di riposare e rigenerarsi. Il nostro obiettivo deve fare bene. Dobbiamo ripartire come abbiamo finito. Ci vuole resilienza. Ragioniamo su quelli che siamo e dobbiamo andare in campo in una determinata maniera».

