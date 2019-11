Conferenza stampa De Leo: «Con l’Inter serve intensità e concentrazione»

Conferenza stampa De Leo, il collaboratore di Mihajlovic presenta con le sue parole la gara di domani contro l’Inter

Lo stretto collaboratore di Mihajlovic al Bologna, Emilio De Leo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Ecco le sue parole:

«Inter? È una delle squadre più attrezzate del nostro campionato, sia per i giocatori che per l’allenatore. Sinisa ci ha sempre detto che non ci sono imprese troppo grandi da realizzare ma semmai motivazioni troppo piccole. Dobbiamo mettere intensità e concentrazione in tutti i momenti della partita. A Cagliari a mio avviso non ci siamo ritirati dopo aver segnato il vantaggio, ma nessun passo indietro».