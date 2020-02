Bologna, De Leo: «Che emozione Sinisa, ma è arrabbiato» – VIDEO

Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Mihajlovic, ha parlato dopo la sconfitta contro la Lazio: ecco le sue parole – VIDEO

Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Mihajlovic, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro la Lazio.

MIHAJLOVIC – «Nel corso della settimana come sempre Sinisa ha lavorato sodo spronando i suoi ragazzi. Nel corso del pre gara era molto emozionato per quello che ha fatto in questa città. Lui vive qui, è stato un momento molto bello, credo che lo meriti era sicuramente felicissimo ma naturalmente era arrabbiato perché ci teneva nel fare una prestazione più attenta. Positivo per lui ma dall’altro è sempre sul pezzo e sicuramente è andato via arrabbiato».