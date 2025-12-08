Conferenza stampa De Rossi al termine di Udinese Genoa: «Ho visto due squadre, per questo motivo! Prestazione interessante, ora però non bisogna fare questo» - Calcio News 24

Genoa News
Conferenza stampa De Rossi al termine di Udinese Genoa: «Ho visto due squadre, per questo motivo! Prestazione interessante, ora però non bisogna fare questo»
Conferenza stampa De Rossi al termine di Udinese Genoa: il tecnico del Grifone ha parlato della gara vinta 1-2 in campionato
In conferenza stampa, al termine della vittoria contro l’Udinese nella 14a giornata di Serie A, Daniele De Rossi ha analizzato una gara intensa e preziosa per la classifica, elogiando spirito e valori del suo gruppo.
IL MATCH – «Ho visto due squadre, perché anche l’Udinese ha fatto il suo. Ho visto una prestazione interessante, non mi è piaciuto che subito dopo il primo gol ci siamo abbassati troppo e mancava ancora tanto. In diverse cose posso migliorare questi ragazzi, è un gruppo che lotta come una famiglia questo, ho partecipato anche a spogliatoi che lottavano per finta, dove si lottava in 8. Qui c’è una squadra con valori umani importanti, sono contento per chi è entrato, questo mi rende davvero felice».
TRE PUNTI PER RISALIRE – «L’obiettivo è allontanarsi dalla zona retrocessione, ci mettiamo l’elmetto, possiamo giocare anche meglio di così, dobbiamo capire quando giocare bene e quando male. Non dobbiamo elemosinare impegno e voglia, mi dispiaceva tanto per la sconfitta in Coppa, avevo paura che ci potessimo disunire invece siamo ripartiti forte».
UN BUON AVVIO, MA SERVE UMILTÀ – «Questa è una squadra che per dati raccoglieva meno punti di quelli che meritava, qualcosa l’abbiamo data, siamo contenti, ma è presto per gonfiare il petto e specchiarsi per questo avvio. Sono convinto che sarà ancora molto lunga, per me questa gara era fondamentale, ora ci sono avversari più forti e gli dico ai ragazzi tutto, ogni partita si può vincere, ho perso contro squadre ultime in classifica e vinto contro chi era primo».
