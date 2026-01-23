Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Bologna: «Baldanzi? Ragazzo a cui tengo ma non è ancora nostro, su Norton Cuffy vi dico…»

Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Bologna: le parole del tecnico del Grifone a due giorni dalla sfida in campionato contro i rossoblù

Alla vigilia del match contro il Bologna, Daniele De Rossi ha analizzato il momento del suo Genoa, evidenziando l’entusiasmo di un gruppo che lavora con la giusta mentalità. L’allenatore romano si è soffermato anche sulle dinamiche di mercato, predicando calma su Tommaso Baldanzi: pur stimando molto il talento azzurro, il tecnico ha ricordato che il trequartista è ancora alle prese con un infortunio e l’affare non è ancora ufficiale.

Parole di elogio, invece, per il nuovo acquisto Justin Bijlow. L’estremo difensore olandese, forte di un passato importante, si è subito integrato con i compagni, rendendo il reparto portieri completo e competitivo. Buone notizie dal campo per Brooke Norton-Cuffy: l’esterno inglese è tornato ad allenarsi a pieno regime. Sulla fascia, De Rossi valuta le opzioni: nonostante l’ottima risposta di Stefano Sabelli, restano valide le alternative rappresentate da Mikael Ellertsson e Maxwel Cornet.

COME ARRIVIAMO ALLA GARA – «I punti danno sicurezza. Abbiamo lavorato nella maniera corretta, c’è l’umore giusto e l’entusiasmo. Dobbiamo stimolarlo ma c’è anche grande attenzione contro un avversario forte»

BALDANZI – «A questo punto Baldanzi può darci poco perché è ancora infortunato. Non lo abbiamo ancora ufficializzato. E’ un ragazzo a cui tengo, vedo tantissimo in lui ma ad oggi non è ancora un giocatore del Genoa».

IL NUOVO PORTIERE – «Bijlow è arrivato motivato, ho visto che è stato accolto benissimo dai compagni, dai portieri e dallo staff. E’ un portiere dal passato importante. Ora deve capire la nostra richiesta e poi vediamo cosa succederà domenica. Oggi più che mai siamo consapevoli di essere più che al completo nel ruolo del portiere».

COME STA NORTON-CUFFY – «Norton-Cuffy da due giorni si allena con noi, spinge e mi ha detto di poterlo fare al 100%. È importante averlo al massimo».

SABELLI AL SUO POSTO? – «Non era facile fare la partita che ha fatto giocando meno, lì possono giocare Ellertsson e Cornet. Detto che siamo contenti di quanto stia facendo Norton».

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano