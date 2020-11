Conferenza stampa De Zerbi: «Il calcio è un circo. Caputo ancora fuori»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Le sue parole

INFORTUNATI – «Magnanelli viene ma non ha i 90 minuti. Abbiamo fuori Caputo, Pegolo e Defrel. Recuperiamo Toljan, Haraslin e Ricci e tutti gli altri sono a disposizione e stanno bene».

CALENDARIO – «Il giorno in cui arriveremo a pensare più di una partita alla volta sbagliamo tutto. Si puiò chiaramente immaginare un ciclo o un mini ciclo di 3-4 partite ma non possiamo permetterci di spostare l’attenzione al di là del Bentegodi e del Verona, senza fare programmi, stilare tabelle. Dobbiamo prepararci con la serietà e con la voglia di fare risultato pieno sempre».

COMPLIMENTI – «Ho più di 40 anni e so che i complimenti di oggi sono tutte critiche al quadrato domani perché più complimenti hai più la critica è aspra. Capiterà che ci saranno dei momenti difficili ma così come arriveranno le critiche arriveranno i complimenti quando torneremo a far bene ma non dobbiamo aver paura di questo, il calcio è un circo che cambia, sposta i giudizi dall’oggi al domani, ti mette delle etichette che poi il giorno successivo vengono tolte, poi le riattaccano e facendo parte di questo mondo bisogna saper dare il giusto peso a tutto».