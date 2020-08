Conferenza stampa Depay: «Siamo in Champions e cercherò di dare il meglio»

Memphis Depay parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juve. Le parole dell’esterno del Lione

Tempo di Champions League, che per la Juventus ricomincerà con il ritorno degli ottavi di finale. I bianconeri affronteranno il Lione all’Allianz Stadium, partendo dall’1 a 0 dell’andata per i francesi. Alla vigilia del match, Memphis Depay parla in conferenza stampa.

RIENTRO – «Esco da un lungo infortunio ma sono tornato. Ho giocato qualche amichevole e la finale col Psg di coppa. Penso di essere in buone condizioni. Ci siamo allenati duramente, quindi sono più che pronto. E’ una partita speciale, diversa rispetto alle altre. Non ci sono i tifosi, ma dobbiamo accontentarci. Al momento mi sento in forma».

PSG LIONE – «Una grandissima sensazione rientrare in squadra dopo i mesi in cui son stato fermo. Abbiamo affrontato bene il Psg, e il modo in cui abbiamo giocato parla da se. Domani è un’altra partita. Siamo in Champions e cercherò di dare il meglio. Tutta la squadra e lo staff dovrà farlo».

ATTACCO CON DEMBELE – «Ho giocato in diverse posizioni. Io preferisco essere a centrocampo, in modo da toccare tanto palla. I miei compagni possono trovarmi, e abbiamo lavorato in questa direzione. All’interno del sistema possiamo essere pericolosi con la palla e segnare il più possibile».