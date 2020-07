Conferenza stampa Di Biagio: «Contro il Verona darò spazio a gente fresca»

Luigi Di Biagio ha parlato alla vigilia di Verona Spal

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Verona.

GENTE FRESCA – «Contro il Verona cercherò di utilizzare coloro che non hanno giocato molto. Darò spazio a gente fresca. Cercheremo di vincere la gara, ci abbiamo provato fino all’ultimo con il Torino, mettendo in campo anche una grande prestazione. Quello che avrei voluto vedere in queste settimane ci è riuscito in alcuni momenti, poi con i risultati pesanti delle ultime gare è difficile. Mi piacerebbe vedere una squadra propositiva dal primo minuto».

THIAM O LETICA – «Ho dovuto tenere a riposo Letica perché è passato dal giocare non giocare al giocare 9 partite in 20 giorni. Era in difficoltà da diverse partite e giocava con un antinfiammatorio. Nonostante ciò, ci ha dato la sua disponibilità ad aiutarci. Domani dovrebbe tornare lui dal primo minuto, nonostante l’ottima gara di Thiam. Di lui sono molto contento. Deve stare tranquillo e avrà altre possibilità».

POST CORONAVIRUS – «Per me non si doveva ricominciare. Lo dicevo dopo la vittoria di Parma e non oggi. Giocare senza pubblico è assurdo, così come lo è trattare i giocatori come carne da macello. Per me è stato tutto sbagliato. Si è trattata di un’esperienza che non si ripresenterà, a meno che a settembre le cose non dovessero andare bene. Tutto irreale, brutto, senza passione fuori e dentro dal campo. Le valutazioni non sono reali, bisogna stare attenti a giudicare tutte le cose che abbiamo visto in questi mesi».