Conferenza stampa Di Biagio: «Giocare bene non basta, ora ci servono i punti»

Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Parma. Le sue parole

In conferenza stampa Gigi Di Biagio ha presentato la sfida contro il Parma in programma domani alle ore 12.30.

PUNTI – «La squadra contro Lecce e Juventus ha dimostrato di giocare un buon calcio, cercando di proporre quanto provato in settimana. Lo abbiamo visto anche contro i bianconeri, con una SPAL coraggiosa e in salute che è riuscita a mettere in difficoltà una grandissima compagine. Queste due settimane ci sono poi servite per insistere sulle cose su cui stiamo lavorando. Sono contento, ma allenarsi e giocare bene non basta: dobbiamo fare punti, di tempo ormai non ce n’è. Speriamo di poter accorciare presto in classifica sulle nostre avversarie».

PARMA – «Parliamo di una squadra di buonissimo livello ormai da tanto tempo, con una costanza incredibile, un modo di giocare ben delineato e calciatori importanti. Come tutte le altre, però, anche il Parma ha dei punti deboli e noi cercheremo di colpirla proprio in questo senso».

PORTE CHIUSE – «Sarà una situazione surreale, molto brutta sportivamente e preoccupante umanamente. Speriamo che tutto si possa risolvere a breve»