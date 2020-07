Conferenza stampa Di Biagio: «Non siamo rassegnati. Futuro? Le cose possono cambiare»

Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter: queste le parole del tecnico della SPAL

FINALE DI CAMPIONATO – «Dovremo riprendere le ultime interviste e sarei ripetitivo. Stiamo cercando qualcosa in più per tornare a essere come tempo fa. Penso sia lecito e doveroso avere una reazione, che in qualche modo sto cercando di avere, anche se domenica non l’abbiamo avuta. Non siamo andati bene per niente. Rassegnati? No perché i segnali dall’allenamento arrivano. La situazione è difficile e penso che abbiano contributo a questa situazione i risultati che non siamo riusciti a portare a casa dopo Cagliari e Milan».

FUTURO – «Dichiarazioni Mattioli? Io penso che il presidente possa e deve esternare il suo dissenso. Condivido il suo pensiero sul fatto che possiamo giocare meglio. Dobbiamo avere anima per cercare di lottare fino alla fine. Il discorso della mia permanenza si faceva fino a due giorni fa, poi le cose possono cambiare. Il presidente ha fotografato bene il momento. La mia squadra non sta giocando bene, dispiace perché le squadre che ho allenato hanno sempre dimostrato un bel calcio. Come lo è stato per le prime gare qui. Lotterò fino alla fine per restare, ripartire, fare bene e ricostruire insieme. Da parte mia c’è massima concentrazione sulla partita contro l’Inter. Dobbiamo quantomeno cercare di non arrivare ultimi e avere dignità fino alla fine».

DIMISSIONI – «Io sarò l’ultimo ad andare via da questo centro sportivo, fino all’ultima di campionato io resterò qui. Al di là di qualsiasi risultato che otterremo. Si può fare di più e devo fare di più. Ho delle responsabilità che però qui partono da inizio anno».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Il messaggio lo dobbiamo dare ai tifosi sul campo. Mi sono stancato di dire a parole qualcosa di positivo ai tifosi. Noi dobbiamo parlare poco e pedalare di più. Cosa che non sta avvenendo nelle ultime gare. Mi dispiace perché ho percepito un grandissimo rapporto con società, tifosi e città. Mi dispiacerebbe non proseguire qui. La mia speranza è fare bene in queste ultime sei gare perché voglio fare parte della ricostruzione della SPAL. Qui ci sono tutti i presupposti per poter fare bene».