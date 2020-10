Conferenza stampa Di Fracesco: «Siamo un cantiere aperto»

Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia di Atalanta-Cagliari

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di campionato contro l’Atalanta.

ATALANTA – «L’attacco dell’Atalanta non lo scopriamo certo oggi, i loro gol e i risultati nascono dal volere sempre giocare, dal volere essere sempre aggressivi, ma è un percorso che li ha portati a volte anche a subire gol. Penso che più ci copriamo più rischiamo di prender gol, però tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Noi non vogliamo abbassarci, ma poi in campo c’è anche l’avversario: lì servirà l’impegno di tutti, dovremo essere più bravi a difendere e a migliorare. Godin sarà della partita».

CANTIERE APERTO – «Siamo ancora un cantiere aperto, ma dobbiamo lo stesso giocare e lavorare di squadra: anche contro la Lazio abbiamo rischiato di riprendere la partita, anche se poi alcuni errori hanno vanificato i nostri sforzi».