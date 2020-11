Conferenza stampa Di Francesco: «Godin e Nandez positivi? Poca attenzione in Uruguay»

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia

GODIN – «Diego è arrivato da poco, ho avuto poche possibilità di allenarlo visti i suoi impegni con la Nazionale ma ho potuto notare una spiccata personalità, conoscenza, competenza a livello tattico. È curioso, vuole capire cosa io voglio da lui. Stava crescendo tantissimo nell’ultimo periodo, peccato per questa situazione che non ci permette di dare continuità agli allenamenti che sono fondamentali per entrare nel gioco».

PEREIRO – «Gaston lo sto provando da trequartista in tutti gli allenamenti come alter ego di Joao Pedro. Sta crescendo di condizione, non ha però nelle gambe la possibilità di partire dall’inizio. Durante la gara però può essere un ottimo elemento da sfruttare sia dietro l’attaccante che da esterno. Joao Pedro giocherà dal primo minuto, quello è certo».

CASO URUGUAY – «Penso ci sia stata poca attenzione. Spesso le Nazionali riuniscono tanti giocatori che provengono da diversi campionati, dove non credo ci sia la stessa attenzione che in altri. Questo è quello che è mancato nel caso dell’Uruguay».