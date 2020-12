Conferenza stampa Di Francesco: «Godin non ci sarà. Col Parma esigo cattiveria»

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Cagliari

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita in trasferta contro il Parma.

CAMBI DI FORMAZIONE – «Potrei fare un cambio per reparto ma non in maniera massiccia, farò delle valutazioni dopo la rifinitura di domani a Parma per preparare meglio la partita».

SIMEONE, OUNAS, GODIN – «Ounas ha fatto un tampone ieri come tutti noi ma lo dovrà ripetere 3 volte. Su Godin è stata fatta una scelta anche con il calciatore, ci si deve pulire totalmente da una malattia per noi sconosciuta per poter tornare in completa forma fisica. Abbiamo fatto le valutazioni in base a come stavano i calciatori, Simeone si è allenato di più ma dobbiamo essere bravi a valutare e sbagliare il meno possibile. Siamo una squadra e ragioniamo di squadra, il concetto è questo a prescindere da chi scenda in campo, dobbiamo avere più cattiveria, determinazione e difendere meglio il risultato. Abbiamo perso troppi punti anche se abbiamo giocato bene, devono venire fuori tutte queste cose contro il Parma perché lo esigo».