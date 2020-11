Eusebio Di Francesco parla alla vigilia della gara contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico del Cagliari in vista della partita

Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus.

GODIN POSITIVO – «Certamente i calendari non aiutano: penso anche alla Juventus, a chi è impegnato in Champions etc. È impossibile che i giocatori possano reggere questi ritmi, il turnover è necessario. Credo che la mia lamentela sia condiviso da tanti colleghi. Però guardiamo a domani con ottimismo, chi giocherà domani dovrà dimostrare di essere in forma».

JUVE – «Sicuramente rinunciare a Nahitan non sarà semplice, così come a Godin e all’infortunato Lykogiannis. Sulla Juventus vi dico: andate a vedervi i loro numeri, parliamo di una squadra di altissima qualità, parliamo di giocatori di livello importantissimo».

