Diego Lopez, nuovo tecnico del Brescia, ha presentato la gara contro l’Udinese in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«So che è una situazione complessa, ma la squadra è ben allenata. Quando siamo fuori guardiamo sempre le partite, ho sempre seguito il calcio italiano. So che è un campionato complesso, so che c’è da combattere a me piace. L’obiettivo nostro oggi è far venire la gente allo stadio e convincerla che possiamo fare una bella partita».