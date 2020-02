Diego Lopez presenta la gara contro la Juve: il tecnico del Brescia parla alla vigilia della gara, in programma domani all’Allianz Stadium

Diego Lopez ha presentato la gara di domani contro la Juventus in conferenza stampa: ecco le parole del tecnico del Brescia.

«Sarà una partita bella da giocare, con coraggio e personalità. Poi gli undici che andranno in campo saranno i disponibili, ho una grande fiducia in loro. Juve? Cercheranno di far bene, noi dobbiamo essere pronti e pensare a noi. Ci dobbiamo aspettare una Juventus forte, dobbiamo fare una grande prestazione per arrivare al risultato».