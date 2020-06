Conferenza stampa Diego Lopez: «Le partite sembrano delle amichevoli d’estate»

Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa

Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa.

SALVEZZA – «Abbiamo poco da gestire, dobbiamo pensare partita dopo partita. Ora dobbiamo vincere con il Genoa. Saranno tutte da vincere. Dovremo essere bravi ad rimanere uniti e ad avere un obiettivo comune. A Udine ho visto una squadra ordinata, che ha fatto la partita. Dobbiamo giocarle tutte al limite, senza gestire niente. Pensiamo al Genoa, abbiamo tanto da fare».

GIOVANI – «Ripartire da loro? Penso che sia un riferimento importante. È una cosa fondamentale anche per la società e per il lavoro svolto. Il senso di appartenenza è necessario nei momento in cui devi tirare fuori il meglio. Sono consapevole anche del valore dei più grandi – partendo dal capitano -, tutti hanno voglia di lottare».

PORTE CHIUSE – «Fa la differenza, ma come avete visto tutti sembrano amichevoli d’estate. È totalmente diverso, logisticamente è importante perché non dobbiamo fare la trasferta. È tutto strano, ma dobbiamo farlo per forza».

TORREGROSSA – «Sta meglio, sta migliorando. Domani può scendere in campo insieme a Donnarumma».

INFORTUNATI – «Il primo tiro in porta a Firenze è stato il nostro. Non mi è sembrata una squadra che è calata. Non abbiamo gestito l’uomo in più, è vero. Nei prossimi match sarà il caldo, bisogna gestire le forze al meglio».