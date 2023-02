Conferenza stampa Dionisi: «Gara con l’Udinese più facile rispetto a quella con l’Atalanta in alcuni aspetti»

Conferenza stampa Dionisi, l’allenatore del Sassuolo parla in vista del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Federico Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in vista del match di campionato contro l’Udinese.

UDINESE – «L’Udinese, insieme al Napoli, è la squadra contro la quale abbiamo fatto meno punti e questo la dice lunga sul valore del nostro avversario. Loro sono una squadra con qualità ma se ci adeguiamo a loro compiamo un grosso errore. Noi veniamo da tre partite positive, per certi aspetti giocare contro l’Udinese è più semplice che contro l’Atalanta, hanno un atteggiamento diverso. Ma se non saremo bravi e mentalizzati sarà dura portare a casa un risultato positivo. L’anno scorso a Udine non l’abbiamo interpretata nella maniera giusta, non va compiuto quello stesso errore».

SASSUOLO RINATO – «Un allenatore deve adeguarsi al contesto, ho un modo di fare che non mi preclude la possibilità di prendere delle decisioni. Se saranno state quelle giuste lo vedremo solamente strada facendo. Stiamo crescendo ma non siamo guariti. Io non sono d’accordo con Frattesi, dobbiamo dimostrare di essere guariti. Ferrari e Lopez non erano un caso prima e nemmeno ora lo sono. Sono contento che Maxime domani potrà essere della partita, nessuno può avere dubbi sulle sue qualità, ma un tecnico è portato a fare delle scelte. Ferrari sarà ed è una scelta difficile per un allenatore. Ne ho parlato con lui, per me è più insostituibile quest’anno rispetto alla passata stagione. Poi nelle rotazioni è rimasto maggiormente fuori ma una squadra non può precludersi dall’avere giocatori con l’atteggiamento giusto e Gian Marco è uno di questi. Forse di capitani in questa squadra ce n’è più di uno e Ferrari è tra i più importanti, fermo restando che lui non ha condiviso ma ha accettato questa scelta di stare fuori in certe gare e lo ha dimostrato».

INFORTUNATI – «Rientra Pinamonti, che non è una cosa da poco. Si è allenato con la squadra dall’inizio, ma viene da un lungo periodo di stop. Vedere il rientro di tanti giocatori è una bella cosa, averli a disposizione per diversi minuti lo sarebbe ancora di più. Muldur e Toljan invece sono ancora fuori».