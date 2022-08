Conferenza stampa Dionisi: «Raspadori? Al Sassuolo non tratteniamo i giocatori»

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce

RASPADORI – «Non penso sia stato ufficializzato, parliamo di una cosa che era nell’aria. Si hanno giovani e bravi, è normale che le squadre più importanti possano cercarli perché hanno forza e appeal. Possiamo guardare avanti, sostituendoli nel modo migliore. Chi è arrivato è più pronto, alcuni meno, ma hanno tutti le carte in regola per sostituire chi è uscito, anche se con qualità diverse. L’addio di Raspadori sarà pesante, come quella di Scamacca e l’infortunio di Traore. Tutte le squadre vanno avanti, qui non si trattengono i giocatori, li lasciamo andare se hanno opportunità migliori, ma il nostro obiettivo è far parlare di chi è qui»

CAMBIAMENTI – «Cambierò qualcuno rispetto alla Juve, sicuramente. Merito, demerito, nì, siamo all’inizio. Come detto tante volte, spesso la formazione che parte non è la formazione migliore a prescindere, è la formazione migliore per partite e pensando a partite nella partita»

PINAMONTI – «E’ il giocatore giusto per sostituire chi è partita. La scelta è stata condizionata dalla precedente, che aveva fatto pochi allenamenti e con la Juve potevi fare una partita più difensiva. Vediamo gli allenamenti e vediamo»