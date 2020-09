Conferenza stampa Fonseca: «Dzeko è molto motivato, giocherà titolare»

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro la Juve in programma all’Olimpico

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida di domani sera contro la Juve. Queste le parole del tecnico giallorosso.

DZEKO – «Ho parlato con lui diverse volte, è molto motivato. Si è allenato bene questi giorni e giocherà. Non è vero che si è rifiutato di entrare contro il Verona».

FORMAZIONE – «Se non succede niente fino a domani prima della partita giocherò con Antonio Mirante, Santon, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Mkhitaryan, Pedro e Dzeko».

MKHITARYAN – «Mi è piaciuto Mkhitaryan come nove, ma non ha senso pensare a lui quando hai uno come Dzeko».

CONDIZIONE ROMA – «Se possiamo fare un paragone con la prima partita col Genoa dello scorso anno e quella di Verona, è chiaro che la squadra stia meglio. È importante vedere questo».

SMALLING – «A 24 ore da una partita importante sono concentrato sulla Juventus. Una partita difficile e importante, abbiamo lavorato molto per questo match e ho fiducia nei giocatori che che scenderanno in campo domani. Dobbiamo pensare solo alla Juventus».

DIRIGENZA – «Io parlo tutti i giorni con loro, lavoriamo tutti insieme per una squadra più forte. L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno».

BRUNO PERES E KARSDORP – «Peres ha lavorato con noi solo questa settimana, non è ancora pronto per giocare dall’inizio. Karsdorp ha lavorato ieri individualmente e non è pronto».

MATCH CONTRO LA JUVENTUS – «Non vogliamo modificare la nostra identità, dobbiamo essere equilibrati, la Juve è forte. Quando abbiamo possibilità di pressare alto lo faremo, ma se loro escono dobbiamo essere più compatti. La Juve ha un allenatore giovane, ho visto la partita con la Samp. Sono una squadra più dinamica, mi è piaciuta la pressione forte, soprattutto sulle fasce».