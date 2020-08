Conferenza stampa Fonseca: «La squadra è molto motivata. Zaniolo? Sarà titolare»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico della Roma ha parlato alla vigilia della sfida contro il Siviglia. Le sue parole

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per gli ottavi di Europa League contro il Siviglia. Le parole del tecnico giallorosso riportate da vocegiallorossa.it.

SQUADRA – «La squadra arriva qui molto motivata. Siamo in un buon momento. Sappiamo che è una gara difficile, contro una grande squadra. I ragazzi sono molto motivati. Pellegrini è un’opzione, anche Cristante può giocare, vediamo domani».

ZANIOLO E PELLEGRINI – «Devo dire che Zaniolo giocherà domani. Pellegrini non ho deciso».

CAMPIONATO – «Non penso mai al passato. Quello che è importante è ciò che facciamo adesso. Arriviamo qui con fiducia totale. Fare supposizioni non è il mio stile».

CONCENTRAZIONE – «Siamo totalmente concentrati, non pensiamo ad altre cose. Queste sono partite che i giocatori sono molto motivati per giocare. Non ho bisogno di fare motivare la squadra, tutti capiscono che è un momento importante e arriviamo qui con fiducia, con ottimismo e per questo è un momento che la squadra è pronta per giocare contro una squadra come il Siviglia».

SMALLING – «Chris era un giocatore molto importante per noi, ma non è qui con noi. Dobbiamo pensare a chi è qui. Sono fiducioso con tutti i giocatori che sono qui per la partita di domani. Naturalmente giocherà Ibanez nella posizione di Smalling, Ibanez prima dell’infortunio ha giocato sempre bene, ho totale fiducia in lui».