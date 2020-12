Conferenza stampa Fonseca: «Occasione per far giocare Smalling, ci sarà Milanese»

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di CSKA Sofia-Roma

MILANESE E SMALLING – «Domani Milanese giocherà titolare. Poi vorremmo avere l’opportunità di far giocare altri giovani durante la partita. È anche un’opportunità per migliorare le condizioni fisiche di alcuni giocatori come Diawara e Smalling».

GIOCARE DI LUNEDI – «Non voglio cercare scuse, ma per me è una questione di sensibilità. Non capisco perché le squadre che giocano in Europa League e poi domenica. Non capisco perché Sampdoria e Genoa possono giocare di lunedì e non noi. E’ una questione di sensibilità, è difficile recuperare così. Dovremmo avere più attenzione per le squadre che giocano in Europa League».