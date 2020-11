Conferenza stampa Fonseca: «Pellegrini sarà convocato» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Roma-Parma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma.

INDISPONIBILI – «Pellegrini non è al meglio, ma sarà convocato. Smalling non è pronto, non ci sarà domani».

IMBATTIBILITA – «Il tempo è una cosa molto importante, abbiamo lavorato per costruire un’identità che adesso è più chiara. Quando un allenatore arriva in una squadra ha sempre bisogno di tempo per costruire. La squadra conosce meglio le mie idee, gioca insieme meglio e i risultati danno fiducia a tutti noi, rinforzando il nostro modo di giocare e l’atteggiamento dei giocatori».

TIAGO PINTO – «È stata una scelta del presidente. Pinto ha fatto un grande lavoro in Portogallo, ha dimostrato grande competenza».

ATTACCO – «Mkhitaryan gioca bene come punta, ma domani ci sarà Mayoral in campo».