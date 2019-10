Conferenza stampa, Fonseca: «Non commento le parole di Capello, Zaniolo è un talento immenso»

Il mister della Roma Fonseca è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan

Archiviata la parentesi europea la Roma si rituffa in campionato in vista del big match di domani contro il Milan di Pioli. L’allenatore Paulo Fonseca questa mattina è intervenuto nella consueta conferenza stampa. Ecco le sue parole.

RECUPERO – «Dati alla mano è stata la partita in cui abbiamo corso di più ad alta intensità per giunta su un campo pesante. La mia preoccupazione in questo momento è recuperare i giocatori dal punto di vista fisico per essere pronti contro un Milan che sarà più fresco non avendo avuto impegni infrasettimanali».

PEROTTI E PASTORE – «Perotti si allena già da un po’ con noi, è pronto per giocare anche se non so se potrà reggere tutti i 90′. Pastore? In questo momento giochiamo molte partite in poco tempo, in genere faccio delle rotazioni, ma in questo momento non è possibile. Ha giocato più del normale, due partite consecutive, ma non ci possiamo permettere troppe rotazioni».

MERCATO – «Non voglio parlare di questa questione, sapete che parlo di un giocatore solo quando fa ufficialmente parte della rosa. Se ci saranno delle novità ne parleremo. In questo momento la mia concentrazione è destinata interamente al Milan».

INFORTUNATI – «La convocazione di Fuzato con il Brasile è stata una bella sorpresa per tutti noi, è compito della nazionale brasiliana conoscere il lavoro di un calciatore. Ho già parlato della bontà del lavoro di Savorani come preparatore dei portieri, nel complesso è motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti noi. Mkhitaryan non si allena ancora con noi, Under riprenderà oggi, probabilmente non sarà a disposizione con il Milan ma dalla prossima sarà un’opzione».

ZANIOLO – «Non ho visto né ascoltato le dichiarazioni di Capello, preferisco non commentare. Qui crediamo tutti immensamente alle capacità di Zaniolo, ha un talento immenso. Deve continuare a crescere, non so se in passato ci siano stati fattori che l’abbiano influenzato, da quando sono qui è stato esemplare e ha lavorato con massima dedizione e impegno ed è quello che a noi interessa».