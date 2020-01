Conferenza stampa Fonseca: «Florenzi? Ha deciso di sua volontà»

Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma per presentare la partita contro il Sassuolo

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani sera contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

MERCATO – «Abbiamo preso tre calciatori giovani e lo abbiamo fatto pensando al futuro della Roma. Florenzi è andato a Valencia in prestito. Io ho sempre detto che il mercato di gennaio non mi piace, non è facile trovare calciatori».

FLORENZI – «Noi abbiamo avuto una conversazione serena e diretta. Florenzi è un grandissimo professionista, ha avuto un grande atteggiamento da capitano. Lui vuole giocare di più, ma io non posso prometterlo a nessuno. Ha avuto la possibilità di andare al Valencia ed ha deciso di sua volontà di andare. La situazione è molto semplice».

SASSUOLO – «È la squadra che mi piace di più. Mi piace il suo coraggio. Ha qualità offensiva ed è una squadra che, se lasciata giocare, è difficile da affrontare. Spero in una partita aperta, perché siamo due squadre che vogliono giocare».

POCHI GOL – «La squadra crea sempre molte occasioni. Sono onesto: questa capacità di scegliere l’ultimo passaggio ce l’hanno i giocatori più esperti. Under e Kluivert sono giocatori giovani, con il tempo miglioreranno la capacità di decisione. Devo dire che la squadra crea, ha molte occasioni per fare gol. Lavoriamo molto su questa questione perché va migliorato con il lavoro».

KALINIC – «Non è facile trovare un attaccante in questo momento, far arrivare un altro attaccante in questo momento non è facile. Un attaccante di qualità ha bisogno di tempo per adattarsi al nostro modo di giocare».