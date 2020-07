Conferenza stampa Fonseca: «Sento la fiducia del club. I bilanci vanno fatti alla fine»

Conferenza stampa Fonseca: le parole dell’allenatore della Roma alla vigilia del match contro il Napoli

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli in programma domani sera alle 21.45. Queste le sue parole riportate da TMW.

DIFESA A TRE – «Come ho sempre detto, abbiamo lavorato sempre con due sistemi e possiamo giocare con la difesa a tre o a quattro. Però è quasi lo stesso. La marcatura preventiva non è stato un problema delle prime due preventive, lo è stato con l’Udinese ma eravamo con un giocatore in meno. Se vediamo la partita iniziamo sempre a tre, facciamo la marcatura preventiva con uno in più, ma avevamo uno in meno. Abbiamo rischiato di più nel secondo tempo, ma possiamo giocare con entrambi i sistemi».

BILANCIO – «Il bilancio va fatto a fine stagione. Abbiamo 9 partite e l’Europa League, non è il momento di farne».

ERRORI – «Faccio sempre un’analisi dopo la partita. Quando vinciamo non è tutto bello e quando perdiamo non è tutto brutto, bisogna trovare soluzioni al problema che abbiamo. Questo devo fare».

FIDUCIA – «Se mi manca il supporto del club? No. l’ho sentito sempre, anche adesso, il supporto della società, del presidente e di tutto il club. Non mi sono mai sentito abbandonato».

TIFOSI – «Cosa gli dico? Che dobbiamo lavorare. Non è un momento di pensare che sia finito tutto, dobbiamo lavorare. Ho sempre sentito il supporto dei tifosi, è normale non essere soddisfatti dopo queste due partite. Quello che dobbiamo fare è giocare per vincere, giocare con cattiveria per i nostri tifosi».