Conferenza stampa Garcia: «Lo svantaggio è tutto per noi. Ci manca il ritmo»

Conferenza stampa Garcia: le parole del tecnico del Lione alla vigilia del match contro la Juve. Le sue dichiarazioni

Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juve. Le sue dichiarazioni.

COPPA DI LEGA – «La delusione è stata grande, perché abbiamo sforato la coppa. Adesso è nelle nostre mani, abbiamo il destino in mano. Possiamo giocarci la qualificazione ai quarti».

BRUNO GUIMARAES – «Mi piace molto, è prezioso per il nostro centrocampo per il lavoro che svolge sia per la nostra difesa sia per l’attacco».

JUVE IN CAMPO – «Chi è avvantaggiato dal fatto che loro hanno giocato e noi no? Ci sono i pro e i contro. Giocando 14 partite, una partita ogni 3 giorni, può rimetterti un po’ in pista. La Juve può essere anche più stanca, ma ha vinto anche il campionato. Non bisogna pensare se la squadra sia stanca o meno. Lo svantaggio è per noi perché ci manca il ritmo».

VENDICARSI DAI TEMPI DELLA ROMA – «È un altro momento, un’altra squadra e un’altra competizione. Non c’è niente che mi riporta al passato. Poi non ci sono i tifosi, e il calcio è fatto per essere giocato col pubblico. Spero che presto potranno tornare».

STAGIONE DELUDENTE – «Non sono d’accordo. Siamo agli ottavi di Champions con risultato favorevole, siamo arrivati in finale di Coppa di Lega, e in campionato abbiamo giocato solo 28 giornate. Vogliamo guardare avanti, concentrandoci sulla felicità dei giocatori di essere arrivati a questo punto. Speriamo che l’inno della Champions ci porterà avanti».

PERCENTUALI – «Di solito quando vinci 1-0 all’andata la percentuale è più alta, ma visto l’avversario è più 50%-50%. Come ho detto, ho letto le critiche che arrivano sulla Juve, ma dopo il campionato vinto si è visto il suo livello. Per quanto riguarda il passato, è vero che prende più gol, ma noi non arrivano qua per difendere. Vogliamo anche fare un gol, perché così sarà più facile».