Conferenza stampa Gasperini: «Caso Gomez? Ho altre cose a cui pensare…»

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Juventus-Atalanta

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE PAROLE DI GASPERINI

SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24

JUVENTUS – «Mi piace il percorso che sta facendo Pirlo. Ha perso Pjanic, ma aggiunti altri calciatori di qualità. Ha vinto il derby, poi al Camp Nou e a Genova. Forse sarebbe stato meglio incontrare prima i bianconeri. Per noi è una partita importante. Contro una Juventus forte sarà importante avere il giusto atteggiamento».

CASO GOMEZ – «Abbiamo vinto ad Amsterdam e abbiamo pescato il Real Madrid in Champions League. È tanta roba, ma anche rispetto per gli altri calciatori. Voi parlate finché volete, io devo pensare a questa roba qui. C’è il prestigio del Real, la Juve, poi la Roma domenica. Io ho questo focus qui, devo trovare la miglior soluzione per queste partite».

INFORTUNATI – «Ilicic si è allenato ancora a parte. Miranchuk è risultato negativo e farà oggi il primo allenamento».