Conferenza stampa Gattuso: «Allan a casa: non si è allenato come dico io»

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Cagliari.

GATTUSO – «Non saranno convocati Lozano, Allan, Milik e Koulibaly. Allan? Nessuna polemica, non s’è allenato come voglio io e sta a casa. Domani è un altro giorno, senza rancore, quando torneremo, se si allenerà come dico io verrà convocato altrimenti no. Sento dire che mancano gli stimoli perché non siamo in Champions, qui siamo in una zona pericolosa e dobbiamo crescere mentalmente. Bisogna giocare di squadra, senza snobbare nessuno, in tante partite siamo andati in difficoltà. Ci può stare un momento di sofferenza, anche l’ultima nei primi dieci minuti abbiamo sbagliati di tutto».