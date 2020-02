Rino Gattuso presenta la gara contro il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League: ecco le parole del tecnico del Napoli

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Barcellona.

LA GARA – «Ringrazio Ancelotti e la squadra perché io non ho fatto nulla e mi ritrovo ad affrontare questa gara. C’è l’emozione, da due giorni smanettiamo col mio staff, con Setien sono tornati a fare quello che fanno da tempo. Con Valverde riconquistavano dopo 11 secondi, ora dopo 6 secondi, non dobbiamo pensare solo al loro possesso, ma anche alla riconquista e servirà attenzione soprattutto quando teniamo palla, ti aggrediscono e rischiamo grosso se non facciamo le cose al meglio!».

BARCELLONA – «Ci sarà da subire, lo subiscono tutti, ma che giochi a test alta, senza paura pur rispettando l’avversario».

MESSI – «Ho letto gabbia, non gabbia, ma noi dobbiamo giocare di collettivo. Messi è un grande, pure Lorenzo ha detto che è il più grande, lo è da anni, ma è il migliore per come ha vissuto tutta la sua carriera, è un esempio mondiale, per i bambini, sempre perfetto, importante per lo sport».