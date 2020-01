Conferenza stampa Gattuso: «Vogliamo i 3 punti ma sarà difficile»

Conferenza stampa Gattuso, ecco le parole dell’allenatore del Napoli per presentare la partita di domani contro la Fiorentina

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico partenopeo:

MOMENTO – «Si pensa gara dopo partita, in casa non abbiamo fatto grandi numeri dal mio arrivo e domani giochiamo con una squadra viva, tiene bene il campo, corre tantissimo, ma per noi è importantissima la partita e non pensiamo alla Lazio o alla Juventus. Pensiamo solo ai tre punti e sarà molto molto difficile».

ACQUISTI – Sia Demme sia Lobotka hanno qualità di palleggio, Demme può giocare a due o fare il vertice basso, Lobotka anche la mezzala con caratteristiche diverse, ci daranno una grande mano. La qualità negli allenamenti è salita, la palla ora scorre più veloce, aumenta anche la pressione per gli altri, nessuno ha il posto assicurato, chi merita gioca».

PRESSIONE – «Ci mancano giocatori importanti, che facciano respirare gli altri, in difesa ci mancano Maksimovic e Koulibaly, ora dobbiamo giocare e poi recuperare subito energie».