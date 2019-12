Gennaro Gattuso parla dei suoi obiettivi sulla panchina del Napoli: ecco le parole dell’allenatore, che ha preso il posto di Ancelotti – VIDEO

Gennaro Gattuso si è presentato ieri in conferenza stampa come nuovo allenatore del Napoli, accompagnato dal presidente De Laurentiis. Ecco un estratto della conferenza stampa.

«L’obiettivo è quello degli scorsi anni, questa è una squadra che non può stare fuori dall’Europa. L”obiettivo è quello di recuperare i punti per tornare in zona Champions League. Vedere il Napoli in settima posizione crea un po’ di imbarazzo».