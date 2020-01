Gattuso e il ritiro: «Ma quali pigiama party e scazzotate!» – VIDEO

Gattuso bacchetta ancora i giornalisti: ecco le parole del tecnico del Napoli sulle voci circolare in ritiro – VIDEO

Gattuso bacchetta i giornalisti in conferenza stampa: ecco i chiarimenti del tecnico del Napoli sul ritiro della squadra azzurra.

GATTUSO – «Decisione dei giocatori. Ho sentito pigiama party, robe così, ma se non andava bene si rifaceva. Circolava la voce che mi ero preso a cazzotti con Allan, ma secondo voi possono mai prendermi a cazzotti con un giocatore? Fate i bravi, già è molto difficile. Ho chiamato Allan ed ero in imbarazzo, da 5 gare gioca con anti-infiammatori ed ha fatto una risonanza. Se vogliamo bene a questa squadra, facciamo i bravi, non pensiamo alla copia in più».