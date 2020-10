Conferenza stampa Gattuso: «Euopa League un obiettivo. Farò 3-4 cambi»

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha presentato la gara di Europa League contro l’Az Alkmaar. Le sue dichiarazioni

EUROPA LEAGUE – «Un obiettivo, sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto l’anno scorso per qualificarci, è stato importante farlo direttamente tramite la Coppa. E’ importante per me, lo staff, la società, dobbiamo passare il turno».

TURNOVER – «Ci saranno 3-4 giocatori che non hanno giocato con l’Atalanta. Io ci ho sbattuto i tempi, al Milan cambiavo 7-8 giocatori e mi sono fatto un’idea. Metti anche in difficoltà i giocatori che mandi in campo, bisogna fare scelte giuste e non cambiare 9-10 giocatori. Ogni partita non faremo tantissimo turnover».

CORONAVIRUS – «Zielinski ed Elmas sono ancora positivi al Coronavirus dopo 21 giorni. Quando torneranno dovranno ritrovare la condizione».

SITUAZIONE CORONAVIRUS AZ ALKMAAR – «C’è preoccupazione, penso che in questo momento c’è timore anche quando si va fuori. Il calcio è una grande azienda e sta perdendo tanto e noi dobbiamo far andare avanti questa azienda. Poi le decisioni le prende chi comanda».