Conferenza stampa Giampaolo: «Milan squadra migliore della Serie A. Non mi servono rassicurazioni»

L’allenatore della Sampdoria Giampaolo ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Milan

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan.

VERONA E MILAN –«La partita di Verona è stata compromessa da otto minuti di cattiva gestione di quei momenti, ne abbiamo già parlato. Probabilmente non abbiamo reagito in maniera lucida nel secondo tempo. È una gara archiviata, la partita più importante è quella di domani contro il Milan. Una squadra forte che ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi, quando gioca lo fa con leggerezza e padronanza. È la squadra migliore della Serie A, quando pareggia è come se perdesse. Gara durissima e impegnativa, la Sampdoria dovrà giocare con il coraggio giusto».

OBIETTIVI – «Noi dobbiamo da squadra che deve lottare per non retrocedere. Ma è chiaro questo concetto. Non abbiamo fatto investimenti per 40 milioni di euro, siamo onesti intellettualmente e sappiamo qual è il nostro obiettivo. Tutto il resto è una speculazione, una rottura di coglioni per chi vuole inzuppare il pane. Dobbiamo giocare le partite nella maniera giusta: qualche volta ci siamo riuscite, altre no. Ma fa parte del nostro valore complessivo, si lavora per migliorare».

INCONTRO CON LA SOCIETA’ – «Dobbiamo avere una buona comunicazione, univoca. Ci sono troppi interlocutori all’interno del club, così si creano dispersione e pareri diversi. I pareri diversi non vanno bene perché generano crepe. Non ho bisogno di rassicurazioni, conforto… Non mi interessa niente. Sono io che devo dare sicurezza e certezza agli altri. Qualora ci fosse qualche prurito, vorrei esserne a conoscenza. E che la comunicazione venisse gestita in maniera più discreta, ognuno racconta le cose a modo suo. È un problema che riguarda la tutela della squadra. Il mio lavoro mi pone sempre sulla graticola, sono continuamente in discussione».

