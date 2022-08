Conferenza stampa Giampaolo: «Vogliamo partire col piede giusto. Al mercato non ci penso»

L’allenatore della Sampdoria Giampaolo ha parlato in vista dell’esordio in campionato contro l’Atalanta

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio in campionato contro l’Atalanta.

CONDIZIONE DELLA SQUADRA – «La squadra fino a oggi ha lavorato sempre bene, dal ritiro fino a questa mattina. Poi ci sono delle partite da giocare, questo fa parte del gioco. In quanto a sviluppo di quello che è il nostro lavoro, devo dare atto alla squadra di aver lavorato bene».

ATALANTA – «Giochiamo la prima contro una squadra importante, dalla quale non sai mai cosa aspettarti. L’Atalanta è una rivale difficile, contiamo di partire con il piede giusto e fare risultato. Queste sono le nostre aspettative».

CALCIOMERCATO – «Del mercato non parlo, è l’ultima cosa che mi passa per la testa. Io penso solo all’Atalanta e ai miei calciatori. Giocare con il mercato in corso è una cosa diversa. Ci sono quattro partite con il mercato aperto, è una rottura di coglioni per allenatori e giocatori. Magari i procuratori fanno pressione. Tutte quelle robe che non aiutano e andrebbero riviste».

