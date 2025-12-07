Conferenza stampa Gilardino alla vigilia di Pisa Parma: «Ecco cosa ci serve. Coppa d’Africa? Perdiamo due giocatori importanti. Non pensiamo al mercato. Contatti in estate?…»

Conferenza stampa Gilardino alla vigilia di Pisa Parma: il tecnico dei nerazzurri ha parlato alla vigilia della sfida della quattordicesima giornata

Alla vigilia di Pisa Parma, match che pesa enormemente nella corsa alla salvezza, Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa analizzando stato di forma dei suoi, chiavi tattiche e filosofia con cui affrontare un avversario ricco di qualità individuale.

IDENTITÀ E MENTALITÀ – «Dobbiamo pensare esclusivamente a noi come squadra, gruppo e intera città. Non dobbiamo vedere la classifica, gli altri risultati. Questo è un aspetto fondamentale. Dobbiamo prendere forza dalle nostre qualità, dal DNA che abbiamo fatto vedere. Serve crescita fisica, tattica e grande coraggio. Dovremo essere feroci negli ultimi trenta metri e presenti in ogni sfumatura della gara».

INFORTUNI – «Akinsanmiro, Lusuardi, Vural ed Esteves verranno con noi in ritiro. Cuadrado, Stengs e Denoon non ci saranno».

PORTIERI – «Ho due portieri molto affidabili, forti. Deciderò domani, ma ho già l’idea. C’è una giusta concorrenza».

SCELTA DEGLI ATTACCANTI – «Ogni partita è diversa. La scelta dipenderà dalle caratteristiche degli avversari. Nzola e Meister hanno lavorato molto bene contro l’Inter, ma ho giocatori affidabili come Moreo, Lorran, Buffon, Tramoni».

MERCATO – «Non c’è il pensiero rivolto a quello. La priorità è la partita di domani. Abbiamo fatto buoni giorni di lavoro, quasi tutti gli effettivi ci saranno. La squadra ha avuto una maturazione positiva».

CHE PARMA ASPETTARSI – «Queste partite si rivoltano sui dettagli. Sappiamo che squadra affrontiamo: Bernabé, Pellegrino, Cutrone… individualità importanti. Dobbiamo continuare a fare ciò che sappiamo».

COPPA D’AFRICA – «Perdiamo due giocatori importanti, ma chi ci sarà si farà trovare pronto».

PAROLA D’ORDINE – «Grande coraggio, sacrificio, perseveranza. Come una nave in mezzo al mare: ci sono acque calme e tempeste, ma con una ciurma compatta si arriva sempre in porto. Sarà una gara equilibrata, decisa dai dettagli e dalle individualità».

IL COMUNICATO DELLA CURVA – «Il coinvolgimento della nostra gente è straordinario. Ci sono sempre stati e ci saranno. Dobbiamo giocare insieme la partita: noi in campo con lucidità, loro fuori a darci la spinta».

CONTATTI CON IL PARMA? – «No».