Conferenza stampa Cuesta pre Pisa Parma: «Sappiamo dell’importanza della partita. Due squadre con tanta voglia di vincere. Ecco cosa servirà. Ecco come stanno loro due»

Conferenza stampa Cuesta pre Pisa Parma: le parole del tecnico degli emiliani in vista del match di domani valido per la 14a giornata

Alla vigilia di Pisa Parma, gara cruciale nella lotta per rimanere in Serie A e valida per la 14a giornata, il tecnico crociato Carlos Cuesta ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio. Dopo le sconfitte con Udinese e Bologna, il Parma è chiamato a una reazione immediata in un confronto diretto ad altissima tensione.

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Sappiamo dell’importanza della partita. Due squadre con tanta voglia di vincere. Dobbiamo affrontarla con umiltà e determinazione, che ci deve portare al risultato che vogliamo».

CONDIZIONI DELLA SQUADRA – «Arriva assolutamente preparata e con l’idea di ciò che vogliamo fare a Pisa».

PREPARAZIONE DEL MATCH – «Tutte le partite hanno un qualcosa di emozionale. Si preparano lavorando tutti i giorni, con la maturità che stiamo costruendo e dobbiamo cercare di trasmettere tutto in campo, giocando con maturità e determinazione. Abbiamo un’idea chiara di quello che vogliamo».

SOSTITUZIONI DOPO IL 70’ – «Abbiamo fatto diverse sostituzioni durante la partita, con Udinese e anche prima con il Milan. Facciamo i cambi quando riteniamo opportuno».

AFFRONTARE IL PISA – «Abbiamo diverse possibilità di modulo. Noi dobbiamo fare una grande prestazione al di là del modulo, con tutti i giocatori, titolari e non, che sono pronti a darci una mano».

ONDERJKA E ORISTANIO – «Molto positive. Possono trovarsi tra le linee, saltare l’uomo e sono molto importanti per noi».

DIFFERENZE TRA I 3-5-2 AFFRONTATI – «Pisa ha molta capacità di progredire attraverso il gioco diretto, è dominante nel cross e nelle ripartenze. Ma anche Verona e Udinese hanno caratteristiche simili. Sicuramente quello che abbiamo fatto prima ci può aiutare per domani».

PELLEGRINO E GLI ATTACCANTI – «Ne abbiamo anche altri di attaccanti bravi! Siamo consapevoli delle nostre forze, determinati per fare una grande prestazione. L’avversario ci metterà in difficoltà, ma dobbiamo trovare un modo di reagire».

ESTEVEZ DIFENSORE? – «È una possibilità, certamente».

CHI GIOCA IN PORTA – «Tutti e tre sono preparati, dobbiamo aspettare domani».

GUAIATA – «Ha dato caratteristiche diverse. Tutti hanno caratteristiche diverse e ci permettono di sfruttarle in base alla partita che vogliamo fare».