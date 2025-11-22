Cagliari News
Conferenza stampa Giulini post Cagliari Genoa: «Due gol da polli, ma la squadra ha combattuto. La salvezza resta il nostro obiettivo»
Conferenza stampa Giulini post Cagliari Genoa. Il presidente dei sardi ha parlato al termine del match pareggiato 3-3 di questo pomeriggio
Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 3-3 contro il Genoa, commentando una gara intensa e ricca di emozioni. Il numero uno rossoblù ha espresso rammarico per alcuni errori decisivi, ma anche fiducia nella capacità della squadra di restare aggrappata alla lotta salvezza.
GARA – «Abbiamo preso due gol un po’ da polli e ci dispiace. Speravamo di sfangarla perché la vittoria manca da tanto. Speravo nei tre punti anche dopo la notizia di ieri, ma pazienza. Sono state due squadre che hanno combattuto».
ASPETTATIVE – «La classifica speravamo fosse migliore, sappiamo che dobbiamo combattere per salvarci. La perdita di Belotti ci ha sicuramente condizionato e credo però che le aspettative siano esattamente queste. Dobbiamo lottare ogni partita, su ogni pallone».
