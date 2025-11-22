 Conferenza stampa Giulini nel post: «Gol da polli, ma...»
Conferenza stampa Giulini post Cagliari Genoa: «Due gol da polli, ma la squadra ha combattuto. La salvezza resta il nostro obiettivo»

1 minuto ago

Tommaso Giulini

Conferenza stampa Giulini post Cagliari Genoa. Il presidente dei sardi ha parlato al termine del match pareggiato 3-3 di questo pomeriggio

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 3-3 contro il Genoa, commentando una gara intensa e ricca di emozioni. Il numero uno rossoblù ha espresso rammarico per alcuni errori decisivi, ma anche fiducia nella capacità della squadra di restare aggrappata alla lotta salvezza.

GARA – «Abbiamo preso due gol un po’ da polli e ci dispiace. Speravamo di sfangarla perché la vittoria manca da tanto. Speravo nei tre punti anche dopo la notizia di ieri, ma pazienza. Sono state due squadre che hanno combattuto».

ASPETTATIVE – «La classifica speravamo fosse migliore, sappiamo che dobbiamo combattere per salvarci. La perdita di Belotti ci ha sicuramente condizionato e credo però che le aspettative siano esattamente queste. Dobbiamo lottare ogni partita, su ogni pallone».

