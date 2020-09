Conferenza stampa Godin: «Cagliari scelto col cuore, aspetto Nainggolan»

Il neo acquisto del Cagliari Diego Godin si è presentato in conferenza stampa

SCELTA DI CUORE – «Ho scelto con il cuore, per la storia della mia famiglia: mi piace il Cagliari, è una squadra in crescita che ha bisogno di esperienza. Di Francesco ha avuto il suo peso nella scelta, così come il presidente e per la sua ambizione. È stata una scelta sia sportiva che extra sportiva. Sono arrivato qui con la voglia e l’entusiasmo di aiutare i miei compagni, contribuendo con tutto quello che posso ma imparando sempre dal mister. Ogni allenatore ha la sua idea di calcio e devo mettermi a disposizione».

NAINGGOLAN – «Ho tanta voglia di rivedere qua Radja, lo vogliono tutti i tifosi del Cagliari e anche io vorrei averlo qui insieme a me, speriamo. Per il resto è una scelta sportiva ma soprattutto di vita, Sofia è nata qua e mi hanno parlato davvero tanto bene di questa città: mi sento come a casa, si deve stare bene nei posti dove si vive».

COLONIA URUGUAIANA – «Siamo in 4, con Nandez siamo anche compagni di nazionale: è sempre importante avere compagni della tua stessa nazione, speriamo di ripetere le gesta del trio delle meraviglie Herrera-Francescoli-Fonseca».