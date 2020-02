Conferenza stampa Gotti: «Deluso per il ko, ma lo spirito è quello giusto» – VIDEO

Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter. Le parole del tecnico dell’Udinese

Nella conferenza stampa post partita di Udinese-Inter, Luca Gotti ha analizzato il match facendo i complimenti alla sua squadra per lo spirito mostrato.

«Voglio pensare all’ottimo atteggiamento di tutti fino al gol, poi dieci minuti di confusione nei quali l’Inter ha capitalizzato il raddoppio. Anche negli ultimi venti minuti abbiamo provato a fare gol, a creare occasioni. Lo spirito fino alla fine è stato quello giusto, non abbiamo mollato. Sono dispiaciuto per il risultato, per le tre sconfitte consecutive, ma non sono deluso. Se giochiamo così fin dal primo minuto, se riusciamo a costrurici un percorso con questo atteggiamento riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni»