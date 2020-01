Conferenza stampa Gotti: «Sconfitta col Milan dura da digerire»

Conferenza stampa Gotti, ecco le parole dell’allenatore dell’Udinese per presentare la partita di domani contro il Parma

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero:

SCONFITTA COL MILAN – «Per me è stata difficile da digerire. Non sono riuscito ad allontanare l’amarezza per la sconfitta per diversi giorni. Stavolta il calcio è stato beffardo nei nostri confronti, ma mi auguro che nel corso della stagione anche noi possiamo giovare di una situazione di questo tipo».

PARMA – «Domani si affrontano due squadre con qualità fisiche e giocatori di gamba, questa è una caratteristiche che Udinese e Parma hanno in comune. Dobbiamo preparare quindi la partita con la consapevolezza che i nostri avversari hanno tre-quattro giocatori in grado di farci male in ripartenza».

ZEEGELAAR – «Ieri ha fatto il primo allenamento con noi e con me, l’ho visto già particolarmente integrato in un gruppo che conosce. Ci vorranno un paio di settimane per trovare la migliore condizione fisica perché è da tanto tempo che non ha continuità di gioco».

GARA – «Domani mi aspetto di essere una squadra. Questo non vuol dire rivedere l’Udinese di Milano, la partita col Parma è completamente diversa, ma la mia speranza è vedere una squadra che sa quello che vuole e anche come ottenerlo».