Conferenza stampa Iachini: «Gara particolare con l’Udinese» – VIDEO

Beppe Iachini ha presentato la sfida di domani contro l’Udinese: ecco le parole del tecnico della Fiorentina – VIDEO

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha presentato la gara di domani contro l’Udinese dai canali ufficiali della squadra viola.

«Dispiace che si sia creata questa situazione per le tante persone coinvolte. Bisogna essere vicini a chi vive momenti difficili. Posso capire che in questo momento il calcio non sia la cosa che interessa di più. Contro l’Udinese è una gara particolare, perchè si viene da un periodo problematico e poi sarà a porte chiuse».