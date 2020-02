Conferenza stampa Iachini: «Dobbiamo essere quelli di Napoli» – VIDEO

Beppe Iachini presenta la sfida contro la Sampdoria: ecco le parole del tecnico della Fiorentina alla vigilia della gara – VIDEO

Beppe Iachini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Sampdoria.

IACHINI – «Sono contento, stiamo recuperando tanti giocatori dal punto di vista fisico e mentali, su tutti Federico Chiesa. Sono situazioni di crescita. Duncan lo stiamo recuperato, è convocato e può scendere in campo. Badelj e Caceres stanno bene, stiamo recuperando tanti ragazzi. Non sono alibi, non mi piacciono e li odio, ma voglio fare chiarezza. Vogliamo arrivare ad essere sempre quelli di Napoli».