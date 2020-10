Conferenza stampa Inzaghi: «Col Verona sarà partita tosta»

Filippo Inzaghi ha parlato in vista di Hellas Verona-Benevento

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di lunedì in casa dell’Hellas Verona.

PARTITA DIFFICILE – «Sarà una partita tosta. Il Verona è una grande squadra. Dovremo fare una grande partita per portare a casa il bottino pieno. L’umore è buono e la squadra sta bene. Vogliamo fare una grande prestazione».

RITORNO A VERONA – «Fa sicuramente un bell’effetto. Peccato non possa esserci il pubblico perché si perde tutto lo spettacolo. Verona è una grande piazza e faccio i complimenti a Juric. Il gol che segna con la maglia del Padova al Bentegodi, difficilmente si dimentica».